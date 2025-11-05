Agent Vilady TV (VILADY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01016191 24u hoog $ 0.01147921 Hoogste prijs ooit $ 0.01562303 Laagste prijs $ 0.01016191 Prijswijziging (1u) +0.50% Prijswijziging (1D) -2.90% Prijswijziging (7D) -13.62%

Agent Vilady TV (VILADY) real-time prijs is $0.01099745. De afgelopen 24 uur werd er VILADY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01016191 en een hoogtepunt van $ 0.01147921, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VILADY hoogste prijs aller tijden is $ 0.01562303, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01016191 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VILADY met +0.50% veranderd in het afgelopen uur, -2.90% in de afgelopen 24 uur en -13.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 109.83K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 109.83K Circulerende voorraad 9.99M Totale voorraad 9,985,008.068721592

De huidige marktkapitalisatie van Agent Vilady TV is $ 109.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VILADY is 9.99M, met een totale voorraad van 9985008.068721592. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 109.83K.