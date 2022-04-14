Agent Rogue (ROGUE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agent Rogue (ROGUE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agent Rogue (ROGUE) Informatie Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools. Officiële website: https://agentexperience.live/

Agent Rogue (ROGUE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent Rogue (ROGUE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.55K Totale voorraad: $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.55K Hoogste ooit: $ 0.0047412 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Agent Rogue (ROGUE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent Rogue (ROGUE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROGUE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROGUE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROGUE begrijpt, kun je de live prijs van ROGUE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROGUE Wil je weten waar je ROGUE naartoe gaat? Onze ROGUE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROGUE token!

