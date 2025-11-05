Agent Hustle (HUSTLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00330156 24u hoog $ 0.00426433 Hoogste prijs ooit $ 0.03724532 Laagste prijs $ 0.00155538 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) +9.13% Prijswijziging (7D) -13.49%

Agent Hustle (HUSTLE) real-time prijs is $0.00394644. De afgelopen 24 uur werd er HUSTLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00330156 en een hoogtepunt van $ 0.00426433, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HUSTLE hoogste prijs aller tijden is $ 0.03724532, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00155538 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HUSTLE met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, +9.13% in de afgelopen 24 uur en -13.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Agent Hustle (HUSTLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.94M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.94M Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 999,995,251.2553092

De huidige marktkapitalisatie van Agent Hustle is $ 3.94M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HUSTLE is 1000.00M, met een totale voorraad van 999995251.2553092. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.94M.