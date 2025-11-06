BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Agent DORA prijs vandaag is 0.00001196 USD. Volg realtime AD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Agent DORA prijs vandaag is 0.00001196 USD. Volg realtime AD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AD

AD Prijsinformatie

Wat is AD

AD officiële website

AD tokenomie

AD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Agent DORA logo

Agent DORA Prijs (AD)

Niet genoteerd

1 AD naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Agent DORA (AD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:13 (UTC+8)

Agent DORA (AD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167666
$ 0.00167666$ 0.00167666

$ 0.00001038
$ 0.00001038$ 0.00001038

--

--

0.00%

0.00%

Agent DORA (AD) real-time prijs is $0.00001196. De afgelopen 24 uur werd er AD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00167666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AD met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Agent DORA (AD) Marktinformatie

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

--
----

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,776.823176
999,400,776.823176 999,400,776.823176

De huidige marktkapitalisatie van Agent DORA is $ 11.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AD is 999.40M, met een totale voorraad van 999400776.823176. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.95K.

Agent DORA (AD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Agent DORA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Agent DORA naar USD $ -0.0000019720.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Agent DORA naar USD $ -0.0000027333.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Agent DORA naar USD $ -0.000003074445475904671.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000019720-16.48%
60 dagen$ -0.0000027333-22.85%
90 dagen$ -0.000003074445475904671-20.44%

Wat is Agent DORA (AD)?

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Agent DORA (AD) hulpbron

Officiële website

Agent DORA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Agent DORA (AD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Agent DORA (AD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Agent DORA te bekijken.

Bekijk nu de Agent DORA prijsvoorspelling !

AD naar lokale valuta's

Agent DORA (AD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Agent DORA (AD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Agent DORA (AD)

Hoeveel is Agent DORA (AD) vandaag waard?
De live AD prijs in USD is 0.00001196 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AD naar USD prijs?
De huidige prijs van AD naar USD is $ 0.00001196. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Agent DORA?
De marktkapitalisatie van AD is $ 11.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AD?
De circulerende voorraad van AD is 999.40M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AD?
AD bereikte een ATH-prijs van 0.00167666 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AD?
AD zag een ATL-prijs van 0.00001038 USD.
Wat is het handelsvolume van AD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AD is -- USD.
Zal AD dit jaar hoger gaan?
AD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:13 (UTC+8)

Agent DORA (AD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,255.30
$104,255.30$104,255.30

+0.50%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,453.23
$3,453.23$3,453.23

+1.61%

Solana logo

Solana

SOL

$162.74
$162.74$162.74

+1.38%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9346
$0.9346$0.9346

-15.29%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,255.30
$104,255.30$104,255.30

+0.50%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,453.23
$3,453.23$3,453.23

+1.61%

Solana logo

Solana

SOL

$162.74
$162.74$162.74

+1.38%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2973
$2.2973$2.2973

+0.91%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16766
$0.16766$0.16766

+0.20%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03713
$0.03713$0.03713

+48.52%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00753
$0.00753$0.00753

+0.40%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00750
$0.00750$0.00750

+15.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2321
$0.2321$0.2321

+364.20%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000550
$0.0000000550$0.0000000550

+264.23%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004785
$0.000004785$0.000004785

+153.44%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01799
$0.01799$0.01799

+43.92%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3164
$0.3164$0.3164

+36.14%