AGENT BAPO (BAPO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00007668 $ 0.00007668 $ 0.00007668 24u laag $ 0.00009505 $ 0.00009505 $ 0.00009505 24u hoog 24u laag $ 0.00007668$ 0.00007668 $ 0.00007668 24u hoog $ 0.00009505$ 0.00009505 $ 0.00009505 Hoogste prijs ooit $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Laagste prijs $ 0.00007668$ 0.00007668 $ 0.00007668 Prijswijziging (1u) +0.72% Prijswijziging (1D) -12.29% Prijswijziging (7D) -32.67% Prijswijziging (7D) -32.67%

AGENT BAPO (BAPO) real-time prijs is $0.00008192. De afgelopen 24 uur werd er BAPO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00007668 en een hoogtepunt van $ 0.00009505, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BAPO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00162005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007668 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BAPO met +0.72% veranderd in het afgelopen uur, -12.29% in de afgelopen 24 uur en -32.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AGENT BAPO is $ 8.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BAPO is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.19K.