Agenius (AGNS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agenius (AGNS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Agenius (AGNS) Informatie Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme. Officiële website: https://madness.fun/ Whitepaper: https://madness.fun/docs

Agenius (AGNS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agenius (AGNS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.33K $ 47.33K $ 47.33K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.83K $ 49.83K $ 49.83K Hoogste ooit: $ 0.00296248 $ 0.00296248 $ 0.00296248 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Agenius (AGNS) prijs

Agenius (AGNS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agenius (AGNS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGNS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGNS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGNS begrijpt, kun je de live prijs van AGNS token verkennen!

