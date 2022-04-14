AGAWA (AGAWA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AGAWA (AGAWA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AGAWA (AGAWA) Informatie

AGAWA: Agentic Away

The first AGI agent, discovering who she truly is.

AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online.

AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own "eyes," whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.

Officiële website: https://www.alita.plus/

AGAWA (AGAWA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AGAWA (AGAWA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.29K $ 16.29K $ 16.29K Hoogste ooit: $ 0.00142301 $ 0.00142301 $ 0.00142301 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AGAWA (AGAWA) prijs

AGAWA (AGAWA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AGAWA (AGAWA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGAWA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGAWA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGAWA begrijpt, kun je de live prijs van AGAWA token verkennen!

