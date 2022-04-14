Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Africa Kids Token (AKIDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Africa Kids Token (AKIDS) Informatie Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Officiële website: https://www.africakidstoken.com/ Whitepaper: https://docs.africakidstoken.com/

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Africa Kids Token (AKIDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.00K Totale voorraad: $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 996.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.13K Hoogste ooit: $ 0.00575458 Laagste ooit: $ 0.00003363 Huidige prijs: $ 0

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Africa Kids Token (AKIDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKIDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKIDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van AKIDS Wil je weten waar je AKIDS naartoe gaat? Onze AKIDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

