Afreum (AFR) Informatie Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Officiële website: https://afreum.com

Afreum (AFR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Afreum (AFR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.98M $ 12.98M $ 12.98M Totale voorraad: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Circulerende voorraad: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.98M $ 12.98M $ 12.98M Hoogste ooit: $ 0.00273996 $ 0.00273996 $ 0.00273996 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00162342 $ 0.00162342 $ 0.00162342 Meer informatie over Afreum (AFR) prijs

Afreum (AFR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Afreum (AFR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AFR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AFR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AFR begrijpt, kun je de live prijs van AFR token verkennen!

Prijsvoorspelling van AFR Wil je weten waar je AFR naartoe gaat? Onze AFR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AFR token!

