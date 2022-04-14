Affi Network (AFFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Affi Network (AFFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Affi Network (AFFI) Informatie Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Officiële website: https://affi.network/ Whitepaper: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Koop nu AFFI!

Affi Network (AFFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Affi Network (AFFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.54K $ 14.54K $ 14.54K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 239.06K $ 239.06K $ 239.06K Hoogste ooit: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Laagste ooit: $ 0.00238997 $ 0.00238997 $ 0.00238997 Huidige prijs: $ 0.00239059 $ 0.00239059 $ 0.00239059 Meer informatie over Affi Network (AFFI) prijs

Affi Network (AFFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Affi Network (AFFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AFFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AFFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AFFI begrijpt, kun je de live prijs van AFFI token verkennen!

