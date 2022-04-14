aether collective (AETHER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in aether collective (AETHER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

aether collective (AETHER) Informatie Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Officiële website: https://www.aetherframework.fun/ Whitepaper: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework

aether collective (AETHER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor aether collective (AETHER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.79K Totale voorraad: $ 999.57M Circulerende voorraad: $ 985.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.48K Hoogste ooit: $ 0.0305496 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

aether collective (AETHER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van aether collective (AETHER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AETHER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AETHER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AETHER begrijpt, kun je de live prijs van AETHER token verkennen!

