Aesyx Dollar (AXD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24u laag $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 24u hoog 24u laag $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 24u hoog $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Hoogste prijs ooit $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Laagste prijs $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) +0.02% Prijswijziging (7D) +2.60% Prijswijziging (7D) +2.60%

Aesyx Dollar (AXD) real-time prijs is $1.02. De afgelopen 24 uur werd er AXD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.02 en een hoogtepunt van $ 1.031, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AXD hoogste prijs aller tijden is $ 1.072, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.952838 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AXD met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.02% in de afgelopen 24 uur en +2.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aesyx Dollar (AXD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K Circulerende voorraad 73.03K 73.03K 73.03K Totale voorraad 73,031.00437302554 73,031.00437302554 73,031.00437302554

De huidige marktkapitalisatie van Aesyx Dollar is $ 74.54K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AXD is 73.03K, met een totale voorraad van 73031.00437302554. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 74.54K.