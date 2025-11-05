BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Aeonix Network prijs vandaag is 0.175396 USD. Volg realtime ONIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ONIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Aeonix Network prijs vandaag is 0.175396 USD. Volg realtime ONIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ONIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ONIX

ONIX Prijsinformatie

Wat is ONIX

ONIX whitepaper

ONIX officiële website

ONIX tokenomie

ONIX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Aeonix Network logo

Aeonix Network Prijs (ONIX)

Niet genoteerd

1 ONIX naar USD live prijs:

$0.175396
$0.175396$0.175396
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Aeonix Network (ONIX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:39:29 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635

--

--

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) real-time prijs is $0.175396. De afgelopen 24 uur werd er ONIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.267455, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.158635 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONIX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Marktinformatie

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

13.94M
13.94M 13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Aeonix Network is $ 2.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONIX is 13.94M, met een totale voorraad van 47000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.24M.

Aeonix Network (ONIX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Aeonix Network naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Aeonix Network naar USD $ -0.0363545393.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Aeonix Network naar USD $ -0.0372983803.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Aeonix Network naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0363545393-20.72%
60 dagen$ -0.0372983803-21.26%
90 dagen$ 0--

Wat is Aeonix Network (ONIX)?

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Aeonix Network (ONIX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Aeonix Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Aeonix Network (ONIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Aeonix Network (ONIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Aeonix Network te bekijken.

Bekijk nu de Aeonix Network prijsvoorspelling !

ONIX naar lokale valuta's

Aeonix Network (ONIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Aeonix Network (ONIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ONIX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Aeonix Network (ONIX)

Hoeveel is Aeonix Network (ONIX) vandaag waard?
De live ONIX prijs in USD is 0.175396 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ONIX naar USD prijs?
De huidige prijs van ONIX naar USD is $ 0.175396. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Aeonix Network?
De marktkapitalisatie van ONIX is $ 2.45M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ONIX?
De circulerende voorraad van ONIX is 13.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ONIX?
ONIX bereikte een ATH-prijs van 0.267455 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ONIX?
ONIX zag een ATL-prijs van 0.158635 USD.
Wat is het handelsvolume van ONIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ONIX is -- USD.
Zal ONIX dit jaar hoger gaan?
ONIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ONIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:39:29 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,492.12
$102,492.12$102,492.12

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,342.40
$3,342.40$3,342.40

-4.69%

Solana logo

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

-2.10%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1800
$1.1800$1.1800

+57.85%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,492.12
$102,492.12$102,492.12

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,342.40
$3,342.40$3,342.40

-4.69%

Solana logo

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

-2.10%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2420
$2.2420$2.2420

-1.75%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16418
$0.16418$0.16418

+0.15%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.02427
$0.02427$0.02427

+223.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.01547
$0.01547$0.01547

+138.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10325
$0.10325$0.10325

+573.07%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3068
$0.3068$0.3068

+513.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043999
$0.0000000043999$0.0000000043999

+214.23%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1743
$0.1743$0.1743

+166.10%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008822
$0.000008822$0.000008822

+131.12%