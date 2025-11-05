Aeonix Network (ONIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Laagste prijs $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -2.68% Prijswijziging (7D) -2.68%

Aeonix Network (ONIX) real-time prijs is $0.175396. De afgelopen 24 uur werd er ONIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.267455, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.158635 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONIX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Circulerende voorraad 13.94M 13.94M 13.94M Totale voorraad 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Aeonix Network is $ 2.45M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONIX is 13.94M, met een totale voorraad van 47000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.24M.