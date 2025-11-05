BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live AEGON by Virtuals prijs vandaag is 0.00027353 USD. Volg realtime AEGON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AEGON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live AEGON by Virtuals prijs vandaag is 0.00027353 USD. Volg realtime AEGON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AEGON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AEGON

AEGON Prijsinformatie

Wat is AEGON

AEGON officiële website

AEGON tokenomie

AEGON Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

AEGON by Virtuals logo

AEGON by Virtuals Prijs (AEGON)

Niet genoteerd

1 AEGON naar USD live prijs:

$0.00027383
$0.00027383$0.00027383
+2.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
AEGON by Virtuals (AEGON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:18:37 (UTC+8)

AEGON by Virtuals (AEGON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0002572
$ 0.0002572$ 0.0002572
24u laag
$ 0.00029597
$ 0.00029597$ 0.00029597
24u hoog

$ 0.0002572
$ 0.0002572$ 0.0002572

$ 0.00029597
$ 0.00029597$ 0.00029597

$ 0.00196774
$ 0.00196774$ 0.00196774

$ 0.00008319
$ 0.00008319$ 0.00008319

+3.93%

+2.30%

+63.73%

+63.73%

AEGON by Virtuals (AEGON) real-time prijs is $0.00027353. De afgelopen 24 uur werd er AEGON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0002572 en een hoogtepunt van $ 0.00029597, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AEGON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00196774, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008319 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AEGON met +3.93% veranderd in het afgelopen uur, +2.30% in de afgelopen 24 uur en +63.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AEGON by Virtuals (AEGON) Marktinformatie

$ 273.53K
$ 273.53K$ 273.53K

--
----

$ 273.53K
$ 273.53K$ 273.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AEGON by Virtuals is $ 273.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AEGON is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 273.53K.

AEGON by Virtuals (AEGON) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AEGON by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AEGON by Virtuals naar USD $ +0.0001492855.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AEGON by Virtuals naar USD $ -0.0001684824.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AEGON by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.30%
30 dagen$ +0.0001492855+54.58%
60 dagen$ -0.0001684824-61.59%
90 dagen$ 0--

Wat is AEGON by Virtuals (AEGON)?

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AEGON by Virtuals (AEGON) hulpbron

Officiële website

AEGON by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AEGON by Virtuals (AEGON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AEGON by Virtuals (AEGON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AEGON by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de AEGON by Virtuals prijsvoorspelling !

AEGON naar lokale valuta's

AEGON by Virtuals (AEGON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AEGON by Virtuals (AEGON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AEGON token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AEGON by Virtuals (AEGON)

Hoeveel is AEGON by Virtuals (AEGON) vandaag waard?
De live AEGON prijs in USD is 0.00027353 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AEGON naar USD prijs?
De huidige prijs van AEGON naar USD is $ 0.00027353. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AEGON by Virtuals?
De marktkapitalisatie van AEGON is $ 273.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AEGON?
De circulerende voorraad van AEGON is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AEGON?
AEGON bereikte een ATH-prijs van 0.00196774 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AEGON?
AEGON zag een ATL-prijs van 0.00008319 USD.
Wat is het handelsvolume van AEGON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AEGON is -- USD.
Zal AEGON dit jaar hoger gaan?
AEGON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AEGON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:18:37 (UTC+8)

AEGON by Virtuals (AEGON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,750.02
$102,750.02$102,750.02

-0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,347.45
$3,347.45$3,347.45

-4.55%

Solana logo

Solana

SOL

$158.57
$158.57$158.57

-1.80%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9806
$0.9806$0.9806

+31.18%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,750.02
$102,750.02$102,750.02

-0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,347.45
$3,347.45$3,347.45

-4.55%

Solana logo

Solana

SOL

$158.57
$158.57$158.57

-1.80%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2704
$2.2704$2.2704

-0.51%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16521
$0.16521$0.16521

+0.78%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04050
$0.04050$0.04050

+62.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01189
$0.01189$0.01189

+58.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00801
$0.00801$0.00801

+23.23%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2021
$0.2021$0.2021

+304.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05965
$0.05965$0.05965

+288.85%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047590
$0.0000000047590$0.0000000047590

+239.88%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2023
$0.2023$0.2023

+208.85%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008871
$0.000008871$0.000008871

+132.40%