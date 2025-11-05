AEGON by Virtuals (AEGON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0002572 $ 0.0002572 $ 0.0002572 24u laag $ 0.00029597 $ 0.00029597 $ 0.00029597 24u hoog 24u laag $ 0.0002572$ 0.0002572 $ 0.0002572 24u hoog $ 0.00029597$ 0.00029597 $ 0.00029597 Hoogste prijs ooit $ 0.00196774$ 0.00196774 $ 0.00196774 Laagste prijs $ 0.00008319$ 0.00008319 $ 0.00008319 Prijswijziging (1u) +3.93% Prijswijziging (1D) +2.30% Prijswijziging (7D) +63.73% Prijswijziging (7D) +63.73%

AEGON by Virtuals (AEGON) real-time prijs is $0.00027353. De afgelopen 24 uur werd er AEGON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0002572 en een hoogtepunt van $ 0.00029597, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AEGON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00196774, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008319 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AEGON met +3.93% veranderd in het afgelopen uur, +2.30% in de afgelopen 24 uur en +63.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AEGON by Virtuals (AEGON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 273.53K$ 273.53K $ 273.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 273.53K$ 273.53K $ 273.53K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AEGON by Virtuals is $ 273.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AEGON is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 273.53K.