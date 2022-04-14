Aegis (AGS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aegis (AGS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aegis (AGS) Informatie Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems. Officiële website: https://aegis.finance/

Aegis (AGS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aegis (AGS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.49K $ 1.49K $ 1.49K Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.71K $ 10.71K $ 10.71K Hoogste ooit: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00035716 $ 0.00035716 $ 0.00035716 Meer informatie over Aegis (AGS) prijs

Aegis (AGS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aegis (AGS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGS begrijpt, kun je de live prijs van AGS token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGS Wil je weten waar je AGS naartoe gaat? Onze AGS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGS token!

