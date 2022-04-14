Advertise Coin (ADCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Advertise Coin (ADCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Advertise Coin (ADCO) Informatie Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Officiële website: https://advertisecoin.com/

Advertise Coin (ADCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Advertise Coin (ADCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.43M $ 41.43M $ 41.43M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.03M $ 46.03M $ 46.03M Hoogste ooit: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Laagste ooit: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Huidige prijs: $ 0.920661 $ 0.920661 $ 0.920661 Meer informatie over Advertise Coin (ADCO) prijs

Advertise Coin (ADCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Advertise Coin (ADCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ADCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ADCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ADCO begrijpt, kun je de live prijs van ADCO token verkennen!

Prijsvoorspelling van ADCO Wil je weten waar je ADCO naartoe gaat? Onze ADCO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ADCO token!

