ADAPad (ADAPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ADAPad (ADAPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ADAPad (ADAPAD) Informatie ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem Officiële website: https://adapad.io/ Koop nu ADAPAD!

ADAPad (ADAPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ADAPad (ADAPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 371.82M $ 371.82M $ 371.82M Circulerende voorraad: $ 371.82M $ 371.82M $ 371.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Hoogste ooit: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Laagste ooit: $ 0.00228774 $ 0.00228774 $ 0.00228774 Huidige prijs: $ 0.00303221 $ 0.00303221 $ 0.00303221 Meer informatie over ADAPad (ADAPAD) prijs

ADAPad (ADAPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ADAPad (ADAPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ADAPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ADAPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ADAPAD begrijpt, kun je de live prijs van ADAPAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van ADAPAD Wil je weten waar je ADAPAD naartoe gaat? Onze ADAPAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ADAPAD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!