ADAMANT Messenger (ADM) Informatie "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Officiële website: https://adamant.im/ Whitepaper: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ADAMANT Messenger (ADM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Totale voorraad: $ 113.85M $ 113.85M $ 113.85M Circulerende voorraad: $ 113.85M $ 113.85M $ 113.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Hoogste ooit: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01589266 $ 0.01589266 $ 0.01589266

ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ADAMANT Messenger (ADM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ADM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ADM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ADM begrijpt, kun je de live prijs van ADM token verkennen!

