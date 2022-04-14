achi (ACHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in achi (ACHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

achi (ACHI) Informatie Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale! Officiële website: https://achicoinsol.xyz

achi (ACHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor achi (ACHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 166.88K $ 166.88K $ 166.88K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 166.88K $ 166.88K $ 166.88K Hoogste ooit: $ 0.01651393 $ 0.01651393 $ 0.01651393 Laagste ooit: $ 0.00001082 $ 0.00001082 $ 0.00001082 Huidige prijs: $ 0.00016673 $ 0.00016673 $ 0.00016673 Meer informatie over achi (ACHI) prijs

achi (ACHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van achi (ACHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACHI begrijpt, kun je de live prijs van ACHI token verkennen!

