Accenture xStock (ACNX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 239.94 $ 239.94 $ 239.94 24u laag $ 248.0 $ 248.0 $ 248.0 24u hoog 24u laag $ 239.94$ 239.94 $ 239.94 24u hoog $ 248.0$ 248.0 $ 248.0 Hoogste prijs ooit $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Laagste prijs $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Prijswijziging (1u) +0.77% Prijswijziging (1D) -1.74% Prijswijziging (7D) -3.45% Prijswijziging (7D) -3.45%

Accenture xStock (ACNX) real-time prijs is $243.07. De afgelopen 24 uur werd er ACNX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 239.94 en een hoogtepunt van $ 248.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ACNX hoogste prijs aller tijden is $ 269.57, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 229.44 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ACNX met +0.77% veranderd in het afgelopen uur, -1.74% in de afgelopen 24 uur en -3.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Accenture xStock (ACNX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 142.08K$ 142.08K $ 142.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M Circulerende voorraad 584.51 584.51 584.51 Totale voorraad 22,103.7194158085 22,103.7194158085 22,103.7194158085

De huidige marktkapitalisatie van Accenture xStock is $ 142.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ACNX is 584.51, met een totale voorraad van 22103.7194158085. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.37M.