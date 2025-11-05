Abuwtiyuw (ABU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01423783 $ 0.01423783 $ 0.01423783 24u laag $ 0.01452704 $ 0.01452704 $ 0.01452704 24u hoog 24u laag $ 0.01423783$ 0.01423783 $ 0.01423783 24u hoog $ 0.01452704$ 0.01452704 $ 0.01452704 Hoogste prijs ooit $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Laagste prijs $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.05% Prijswijziging (7D) -17.75% Prijswijziging (7D) -17.75%

Abuwtiyuw (ABU) real-time prijs is $0.01425921. De afgelopen 24 uur werd er ABU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01423783 en een hoogtepunt van $ 0.01452704, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ABU hoogste prijs aller tijden is $ 0.261831, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00714313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ABU met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.05% in de afgelopen 24 uur en -17.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Abuwtiyuw (ABU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Abuwtiyuw is $ 14.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ABU is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.26K.