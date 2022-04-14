aBTC (ABTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in aBTC (ABTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

aBTC (ABTC) Informatie Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Officiële website: https://www.echo-protocol.xyz

aBTC (ABTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor aBTC (ABTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 308.17K $ 308.17K $ 308.17K Totale voorraad: $ 2.34K $ 2.34K $ 2.34K Circulerende voorraad: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 261.09M $ 261.09M $ 261.09M Hoogste ooit: $ 124,279 $ 124,279 $ 124,279 Laagste ooit: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 Huidige prijs: $ 112,723 $ 112,723 $ 112,723 Meer informatie over aBTC (ABTC) prijs

aBTC (ABTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van aBTC (ABTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABTC begrijpt, kun je de live prijs van ABTC token verkennen!

