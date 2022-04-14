Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Informatie Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Officiële website: https://dinero.xyz/ Koop nu ABSETH!

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Totale voorraad: $ 265.45 $ 265.45 $ 265.45 Circulerende voorraad: $ 265.45 $ 265.45 $ 265.45 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Hoogste ooit: $ 5,007.28 $ 5,007.28 $ 5,007.28 Laagste ooit: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Huidige prijs: $ 4,236.71 $ 4,236.71 $ 4,236.71 Meer informatie over Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) prijs

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABSETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABSETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABSETH begrijpt, kun je de live prijs van ABSETH token verkennen!

