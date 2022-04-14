Absters Girl (ABBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Absters Girl (ABBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Absters Girl (ABBY) Informatie Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Officiële website: https://www.abstersgirl.xyz/ Koop nu ABBY!

Absters Girl (ABBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Absters Girl (ABBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 617.24K $ 617.24K $ 617.24K Totale voorraad: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Circulerende voorraad: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 617.24K $ 617.24K $ 617.24K Hoogste ooit: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00062042 $ 0.00062042 $ 0.00062042 Meer informatie over Absters Girl (ABBY) prijs

Absters Girl (ABBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Absters Girl (ABBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABBY begrijpt, kun je de live prijs van ABBY token verkennen!

