24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00003869 24u hoog $ 0.00004501 Hoogste prijs ooit $ 0.0001598 Laagste prijs $ 0.00003869 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) -5.74% Prijswijziging (7D) -11.31%

ABSGLORP (GLORP) real-time prijs is $0.00004193. De afgelopen 24 uur werd er GLORP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003869 en een hoogtepunt van $ 0.00004501, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GLORP hoogste prijs aller tijden is $ 0.0001598, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003869 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GLORP met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, -5.74% in de afgelopen 24 uur en -11.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 41.40K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 41.40K Circulerende voorraad 993.32M Totale voorraad 993,319,009.7638245

De huidige marktkapitalisatie van ABSGLORP is $ 41.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GLORP is 993.32M, met een totale voorraad van 993319009.7638245. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.40K.