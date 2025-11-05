ABSCHAD (CHAD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.07% Prijswijziging (7D) -37.75% Prijswijziging (7D) -37.75%

ABSCHAD (CHAD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CHAD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CHAD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CHAD met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.07% in de afgelopen 24 uur en -37.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ABSCHAD (CHAD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Circulerende voorraad 992.05M 992.05M 992.05M Totale voorraad 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

De huidige marktkapitalisatie van ABSCHAD is $ 19.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CHAD is 992.05M, met een totale voorraad van 992051477.3167694. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.32K.