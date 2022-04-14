Abi (ABI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Abi (ABI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Abi (ABI) Informatie Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us. Officiële website: https://www.abicommunity.io

Abi (ABI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Abi (ABI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.47K Totale voorraad: $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.47K Hoogste ooit: $ 0.03882418 Laagste ooit: $ 0.00001133 Huidige prijs: $ 0

Abi (ABI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Abi (ABI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABI begrijpt, kun je de live prijs van ABI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ABI Wil je weten waar je ABI naartoe gaat? Onze ABI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ABI token!

