Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Officiële website: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Whitepaper: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf

ABDS Token (ABDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ABDS Token (ABDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.97K $ 53.97K $ 53.97K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 14.80M $ 14.80M $ 14.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 364.62K $ 364.62K $ 364.62K Hoogste ooit: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00364706 $ 0.00364706 $ 0.00364706 Meer informatie over ABDS Token (ABDS) prijs

ABDS Token (ABDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ABDS Token (ABDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABDS begrijpt, kun je de live prijs van ABDS token verkennen!

Prijsvoorspelling van ABDS Wil je weten waar je ABDS naartoe gaat? Onze ABDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ABDS token!

