abcde coin (ABCDE) Informatie We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Officiële website: https://www.abcdeonsol.xyz/

abcde coin (ABCDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor abcde coin (ABCDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K Totale voorraad: $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M Circulerende voorraad: $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.25K $ 9.25K $ 9.25K Hoogste ooit: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over abcde coin (ABCDE) prijs

abcde coin (ABCDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van abcde coin (ABCDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABCDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABCDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABCDE begrijpt, kun je de live prijs van ABCDE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ABCDE Wil je weten waar je ABCDE naartoe gaat? Onze ABCDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ABCDE token!

