Abbott xStock (ABTX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 123.66 $ 123.66 $ 123.66 24u laag $ 126.06 $ 126.06 $ 126.06 24u hoog 24u laag $ 123.66$ 123.66 $ 123.66 24u hoog $ 126.06$ 126.06 $ 126.06 Hoogste prijs ooit $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Laagste prijs $ 122.32$ 122.32 $ 122.32 Prijswijziging (1u) -0.05% Prijswijziging (1D) +1.46% Prijswijziging (7D) +0.40% Prijswijziging (7D) +0.40%

Abbott xStock (ABTX) real-time prijs is $125.46. De afgelopen 24 uur werd er ABTX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 123.66 en een hoogtepunt van $ 126.06, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ABTX hoogste prijs aller tijden is $ 1,994.74, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 122.32 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ABTX met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, +1.46% in de afgelopen 24 uur en +0.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Abbott xStock (ABTX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 156.25K$ 156.25K $ 156.25K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Circulerende voorraad 1.25K 1.25K 1.25K Totale voorraad 24,055.12463896821 24,055.12463896821 24,055.12463896821

De huidige marktkapitalisatie van Abbott xStock is $ 156.25K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ABTX is 1.25K, met een totale voorraad van 24055.12463896821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.02M.