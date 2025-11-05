BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live aarna atv111 prijs vandaag is 102.61 USD. Volg realtime ATV111 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ATV111 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live aarna atv111 prijs vandaag is 102.61 USD. Volg realtime ATV111 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ATV111 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ATV111

ATV111 Prijsinformatie

Wat is ATV111

ATV111 whitepaper

ATV111 officiële website

ATV111 tokenomie

ATV111 Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

aarna atv111 logo

aarna atv111 Prijs (ATV111)

Niet genoteerd

1 ATV111 naar USD live prijs:

$102.61
$102.61$102.61
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
aarna atv111 (ATV111) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:39:22 (UTC+8)

aarna atv111 (ATV111) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 102.59
$ 102.59$ 102.59
24u laag
$ 102.61
$ 102.61$ 102.61
24u hoog

$ 102.59
$ 102.59$ 102.59

$ 102.61
$ 102.61$ 102.61

$ 102.61
$ 102.61$ 102.61

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.01%

+0.07%

+0.07%

aarna atv111 (ATV111) real-time prijs is $102.61. De afgelopen 24 uur werd er ATV111 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 102.59 en een hoogtepunt van $ 102.61, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ATV111 hoogste prijs aller tijden is $ 102.61, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 101.3 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ATV111 met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aarna atv111 (ATV111) Marktinformatie

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

13.84K
13.84K 13.84K

13,839.20468691132
13,839.20468691132 13,839.20468691132

De huidige marktkapitalisatie van aarna atv111 is $ 1.42M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ATV111 is 13.84K, met een totale voorraad van 13839.20468691132. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.42M.

aarna atv111 (ATV111) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van aarna atv111 naar USD $ +0.014.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aarna atv111 naar USD $ +0.3776868880.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aarna atv111 naar USD $ +0.7615201150.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aarna atv111 naar USD $ +1.1462.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.014+0.01%
30 dagen$ +0.3776868880+0.37%
60 dagen$ +0.7615201150+0.74%
90 dagen$ +1.1462+1.13%

Wat is aarna atv111 (ATV111)?

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

aarna atv111 (ATV111) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

aarna atv111 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal aarna atv111 (ATV111) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je aarna atv111 (ATV111) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor aarna atv111 te bekijken.

Bekijk nu de aarna atv111 prijsvoorspelling !

ATV111 naar lokale valuta's

aarna atv111 (ATV111) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van aarna atv111 (ATV111) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ATV111 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over aarna atv111 (ATV111)

Hoeveel is aarna atv111 (ATV111) vandaag waard?
De live ATV111 prijs in USD is 102.61 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ATV111 naar USD prijs?
De huidige prijs van ATV111 naar USD is $ 102.61. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van aarna atv111?
De marktkapitalisatie van ATV111 is $ 1.42M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ATV111?
De circulerende voorraad van ATV111 is 13.84K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ATV111?
ATV111 bereikte een ATH-prijs van 102.61 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ATV111?
ATV111 zag een ATL-prijs van 101.3 USD.
Wat is het handelsvolume van ATV111?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ATV111 is -- USD.
Zal ATV111 dit jaar hoger gaan?
ATV111 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ATV111 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:39:22 (UTC+8)

aarna atv111 (ATV111) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,497.41
$102,497.41$102,497.41

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,341.32
$3,341.32$3,341.32

-4.73%

Solana logo

Solana

SOL

$158.05
$158.05$158.05

-2.12%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1875
$1.1875$1.1875

+58.86%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,497.41
$102,497.41$102,497.41

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,341.32
$3,341.32$3,341.32

-4.73%

Solana logo

Solana

SOL

$158.05
$158.05$158.05

-2.12%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2416
$2.2416$2.2416

-1.77%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16420
$0.16420$0.16420

+0.16%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.02513
$0.02513$0.02513

+235.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.01549
$0.01549$0.01549

+138.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10325
$0.10325$0.10325

+573.07%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3049
$0.3049$0.3049

+509.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044203
$0.0000000044203$0.0000000044203

+215.69%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1747
$0.1747$0.1747

+166.71%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008808
$0.000008808$0.000008808

+130.75%