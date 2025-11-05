BeursDEX+
De live aarna atv 808 prijs vandaag is 103.36 USD. Volg realtime ATV808 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ATV808 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live aarna atv 808 prijs vandaag is 103.36 USD. Volg realtime ATV808 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ATV808 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ATV808

ATV808 Prijsinformatie

Wat is ATV808

ATV808 whitepaper

ATV808 officiële website

ATV808 tokenomie

ATV808 Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

aarna atv 808 logo

aarna atv 808 Prijs (ATV808)

Niet genoteerd

1 ATV808 naar USD live prijs:

$103.41
$103.41$103.41
+0.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
aarna atv 808 (ATV808) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:17:15 (UTC+8)

aarna atv 808 (ATV808) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 95.37
$ 95.37$ 95.37
24u laag
$ 105.67
$ 105.67$ 105.67
24u hoog

$ 95.37
$ 95.37$ 95.37

$ 105.67
$ 105.67$ 105.67

$ 185.98
$ 185.98$ 185.98

$ 95.37
$ 95.37$ 95.37

+0.55%

+0.32%

-18.14%

-18.14%

aarna atv 808 (ATV808) real-time prijs is $103.36. De afgelopen 24 uur werd er ATV808 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 95.37 en een hoogtepunt van $ 105.67, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ATV808 hoogste prijs aller tijden is $ 185.98, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 95.37 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ATV808 met +0.55% veranderd in het afgelopen uur, +0.32% in de afgelopen 24 uur en -18.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Marktinformatie

$ 41.71K
$ 41.71K$ 41.71K

--
----

$ 41.71K
$ 41.71K$ 41.71K

403.51
403.51 403.51

403.5144670200428
403.5144670200428 403.5144670200428

De huidige marktkapitalisatie van aarna atv 808 is $ 41.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ATV808 is 403.51, met een totale voorraad van 403.5144670200428. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.71K.

aarna atv 808 (ATV808) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van aarna atv 808 naar USD $ +0.3264.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aarna atv 808 naar USD $ -34.9756699840.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aarna atv 808 naar USD $ -37.6219443840.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aarna atv 808 naar USD $ -53.4683.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.3264+0.32%
30 dagen$ -34.9756699840-33.83%
60 dagen$ -37.6219443840-36.39%
90 dagen$ -53.4683-34.09%

Wat is aarna atv 808 (ATV808)?

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

aarna atv 808 (ATV808) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

aarna atv 808 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal aarna atv 808 (ATV808) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je aarna atv 808 (ATV808) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor aarna atv 808 te bekijken.

Bekijk nu de aarna atv 808 prijsvoorspelling !

ATV808 naar lokale valuta's

aarna atv 808 (ATV808) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van aarna atv 808 (ATV808) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ATV808 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over aarna atv 808 (ATV808)

Hoeveel is aarna atv 808 (ATV808) vandaag waard?
De live ATV808 prijs in USD is 103.36 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ATV808 naar USD prijs?
De huidige prijs van ATV808 naar USD is $ 103.36. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van aarna atv 808?
De marktkapitalisatie van ATV808 is $ 41.71K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ATV808?
De circulerende voorraad van ATV808 is 403.51 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ATV808?
ATV808 bereikte een ATH-prijs van 185.98 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ATV808?
ATV808 zag een ATL-prijs van 95.37 USD.
Wat is het handelsvolume van ATV808?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ATV808 is -- USD.
Zal ATV808 dit jaar hoger gaan?
ATV808 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ATV808 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:17:15 (UTC+8)

aarna atv 808 (ATV808) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

