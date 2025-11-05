aarna atv 808 (ATV808) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 95.37 $ 95.37 $ 95.37 24u laag $ 105.67 $ 105.67 $ 105.67 24u hoog 24u laag $ 95.37$ 95.37 $ 95.37 24u hoog $ 105.67$ 105.67 $ 105.67 Hoogste prijs ooit $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Laagste prijs $ 95.37$ 95.37 $ 95.37 Prijswijziging (1u) +0.55% Prijswijziging (1D) +0.32% Prijswijziging (7D) -18.14% Prijswijziging (7D) -18.14%

aarna atv 808 (ATV808) real-time prijs is $103.36. De afgelopen 24 uur werd er ATV808 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 95.37 en een hoogtepunt van $ 105.67, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ATV808 hoogste prijs aller tijden is $ 185.98, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 95.37 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ATV808 met +0.55% veranderd in het afgelopen uur, +0.32% in de afgelopen 24 uur en -18.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 41.71K$ 41.71K $ 41.71K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 41.71K$ 41.71K $ 41.71K Circulerende voorraad 403.51 403.51 403.51 Totale voorraad 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

De huidige marktkapitalisatie van aarna atv 808 is $ 41.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ATV808 is 403.51, met een totale voorraad van 403.5144670200428. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.71K.