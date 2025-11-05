aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 38.89 $ 38.89 $ 38.89 24u laag $ 42.85 $ 42.85 $ 42.85 24u hoog 24u laag $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 24u hoog $ 42.85$ 42.85 $ 42.85 Hoogste prijs ooit $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Laagste prijs $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) +0.20% Prijswijziging (7D) -18.69% Prijswijziging (7D) -18.69%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) real-time prijs is $42.13. De afgelopen 24 uur werd er AFI 802V2 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 38.89 en een hoogtepunt van $ 42.85, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AFI 802V2 hoogste prijs aller tijden is $ 79.25, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 38.89 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AFI 802V2 met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, +0.20% in de afgelopen 24 uur en -18.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 77.47K$ 77.47K $ 77.47K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 77.47K$ 77.47K $ 77.47K Circulerende voorraad 1.84K 1.84K 1.84K Totale voorraad 1,838.678314354448 1,838.678314354448 1,838.678314354448

De huidige marktkapitalisatie van aarna afi 802v2 is $ 77.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AFI 802V2 is 1.84K, met een totale voorraad van 1838.678314354448. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 77.47K.