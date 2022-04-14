AAG (AAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AAG (AAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AAG (AAG) Informatie AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. Officiële website: https://aag.ventures/

AAG (AAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AAG (AAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 333.27K $ 333.27K $ 333.27K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 659.78M $ 659.78M $ 659.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 505.13K $ 505.13K $ 505.13K Hoogste ooit: $ 0.444983 $ 0.444983 $ 0.444983 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050513 $ 0.00050513 $ 0.00050513 Meer informatie over AAG (AAG) prijs

AAG (AAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AAG (AAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AAG begrijpt, kun je de live prijs van AAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van AAG Wil je weten waar je AAG naartoe gaat? Onze AAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AAG token!

