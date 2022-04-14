AADex Finance (ADE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AADex Finance (ADE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Officiële website: https://aadex.app/ Whitepaper: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf

AADex Finance (ADE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AADex Finance (ADE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 373.07K $ 373.07K $ 373.07K Hoogste ooit: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Laagste ooit: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Huidige prijs: $ 0.03730743 $ 0.03730743 $ 0.03730743 Meer informatie over AADex Finance (ADE) prijs

AADex Finance (ADE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AADex Finance (ADE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ADE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ADE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ADE begrijpt, kun je de live prijs van ADE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ADE Wil je weten waar je ADE naartoe gaat? Onze ADE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ADE token!

