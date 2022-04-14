A51 Finance (A51) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in A51 Finance (A51), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

A51 Finance (A51) Informatie A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Officiële website: https://a51.finance/ Whitepaper: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance

A51 Finance (A51) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor A51 Finance (A51), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.99K $ 36.99K $ 36.99K Totale voorraad: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Circulerende voorraad: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.57K $ 85.57K $ 85.57K Hoogste ooit: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Laagste ooit: $ 0.02201811 $ 0.02201811 $ 0.02201811 Huidige prijs: $ 0.02285158 $ 0.02285158 $ 0.02285158 Meer informatie over A51 Finance (A51) prijs

A51 Finance (A51) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van A51 Finance (A51) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal A51 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel A51 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van A51 begrijpt, kun je de live prijs van A51 token verkennen!

