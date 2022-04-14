a16gems (A16G) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in a16gems (A16G), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

a16gems (A16G) Informatie Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth. Officiële website: https://www.a16g.xyz/ Koop nu A16G!

a16gems (A16G) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor a16gems (A16G), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.81K $ 16.81K $ 16.81K Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.81K $ 16.81K $ 16.81K Hoogste ooit: $ 0.00311251 $ 0.00311251 $ 0.00311251 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over a16gems (A16G) prijs

a16gems (A16G) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van a16gems (A16G) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal A16G tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel A16G tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van A16G begrijpt, kun je de live prijs van A16G token verkennen!

Prijsvoorspelling van A16G Wil je weten waar je A16G naartoe gaat? Onze A16G prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van A16G token!

