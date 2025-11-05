A0x (A0X) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +3.48% Prijswijziging (1D) -14.77% Prijswijziging (7D) -41.12%

A0x (A0X) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er A0X verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De A0X hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is A0X met +3.48% veranderd in het afgelopen uur, -14.77% in de afgelopen 24 uur en -41.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

A0x (A0X) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.16M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.16M Circulerende voorraad 99.94B Totale voorraad 99,943,379,468.7149

De huidige marktkapitalisatie van A0x is $ 2.16M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van A0X is 99.94B, met een totale voorraad van 99943379468.7149. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.16M.