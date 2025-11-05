a slow runner (SNAIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.19% Prijswijziging (1D) -2.68% Prijswijziging (7D) -35.69% Prijswijziging (7D) -35.69%

a slow runner (SNAIL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SNAIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SNAIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00242581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SNAIL met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, -2.68% in de afgelopen 24 uur en -35.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

a slow runner (SNAIL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Circulerende voorraad 999.59M 999.59M 999.59M Totale voorraad 999,593,808.359459 999,593,808.359459 999,593,808.359459

De huidige marktkapitalisatie van a slow runner is $ 11.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SNAIL is 999.59M, met een totale voorraad van 999593808.359459. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.34K.