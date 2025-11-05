A L P H A ($ALPHA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.000020 $ 0.000020 $ 0.000020 24u laag $ 0.00002377 $ 0.00002377 $ 0.00002377 24u hoog 24u laag $ 0.000020$ 0.000020 $ 0.000020 24u hoog $ 0.00002377$ 0.00002377 $ 0.00002377 Hoogste prijs ooit $ 0.0009103$ 0.0009103 $ 0.0009103 Laagste prijs $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 Prijswijziging (1u) +0.51% Prijswijziging (1D) -6.62% Prijswijziging (7D) -4.65% Prijswijziging (7D) -4.65%

A L P H A ($ALPHA) real-time prijs is $0.00002175. De afgelopen 24 uur werd er $ALPHA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000020 en een hoogtepunt van $ 0.00002377, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $ALPHA hoogste prijs aller tijden is $ 0.0009103, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001716 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $ALPHA met +0.51% veranderd in het afgelopen uur, -6.62% in de afgelopen 24 uur en -4.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

A L P H A ($ALPHA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van A L P H A is $ 21.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $ALPHA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 21.73K.