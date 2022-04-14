Zypto (ZYPTO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Zypto (ZYPTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Zypto (ZYPTO) Informatie

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Officiële website:
https://zypto.foundation/
Whitepaper:
https://zypto.foundation/white-paper/
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7

Zypto (ZYPTO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zypto (ZYPTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 5.04M
Totale voorraad:
$ 896.46M
Circulerende voorraad:
$ 896.46M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 5.62M
Hoogste ooit:
$ 0.07
Laagste ooit:
$ 0.004400196864171083
Huidige prijs:
$ 0.00562
Zypto (ZYPTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Zypto (ZYPTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ZYPTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ZYPTO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ZYPTO begrijpt, kun je de live prijs van ZYPTO token verkennen!

Zypto (ZYPTO) Prijsgeschiedenis

Door de ZYPTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van ZYPTO

Wil je weten waar je ZYPTO naartoe gaat? Onze ZYPTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

