Zygo The Frog (ZYGO) Informatie Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Officiële website: https://www.zygothefrog.com/ Whitepaper: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Block explorer: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Koop nu ZYGO!

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zygo The Frog (ZYGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Hoogste ooit: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Laagste ooit: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Huidige prijs: $ 0.003383 $ 0.003383 $ 0.003383 Meer informatie over Zygo The Frog (ZYGO) prijs

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zygo The Frog (ZYGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZYGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZYGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZYGO begrijpt, kun je de live prijs van ZYGO token verkennen!

