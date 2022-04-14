Zaros Finance (ZRS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zaros Finance (ZRS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zaros Finance (ZRS) Informatie Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Officiële website: https://www.zaros.fi/ Whitepaper: https://docs.zaros.fi/overview Block explorer: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Koop nu ZRS!

Zaros Finance (ZRS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zaros Finance (ZRS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.10K $ 61.10K $ 61.10K Hoogste ooit: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0000611 $ 0.0000611 $ 0.0000611 Meer informatie over Zaros Finance (ZRS) prijs

Zaros Finance (ZRS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zaros Finance (ZRS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZRS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZRS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZRS begrijpt, kun je de live prijs van ZRS token verkennen!

Zaros Finance (ZRS) Prijsgeschiedenis Door de ZRS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZRS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZRS Wil je weten waar je ZRS naartoe gaat? Onze ZRS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZRS token!

