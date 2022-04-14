Zora (ZORA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zora (ZORA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zora (ZORA) Informatie ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Officiële website: https://zora.co/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69

Zora (ZORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zora (ZORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 207.19M $ 207.19M $ 207.19M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 626.03M $ 626.03M $ 626.03M Hoogste ooit: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Laagste ooit: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Huidige prijs: $ 0.062603 $ 0.062603 $ 0.062603 Meer informatie over Zora (ZORA) prijs

Zora (ZORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zora (ZORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZORA begrijpt, kun je de live prijs van ZORA token verkennen!

Hoe koop je ZORA? Wil je Zora (ZORA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZORA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Zora (ZORA) Prijsgeschiedenis Door de ZORA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van ZORA Wil je weten waar je ZORA naartoe gaat? Onze ZORA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

