ZND Token (ZND) Informatie ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Officiële website: zndtoken.com Whitepaper: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Koop nu ZND!

ZND Token (ZND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZND Token (ZND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 694.19M $ 694.19M $ 694.19M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 192.29M $ 192.29M $ 192.29M Hoogste ooit: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Laagste ooit: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Huidige prijs: $ 0.2747 $ 0.2747 $ 0.2747 Meer informatie over ZND Token (ZND) prijs

ZND Token (ZND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZND Token (ZND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZND begrijpt, kun je de live prijs van ZND token verkennen!

Wil je ZND Token (ZND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

ZND Token (ZND) Prijsgeschiedenis Door de ZND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZND Wil je weten waar je ZND naartoe gaat? Onze ZND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZND token!

