zkLink (ZKL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in zkLink (ZKL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

zkLink (ZKL) Informatie zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Officiële website: https://zk.link/ Whitepaper: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Block explorer: https://explorer.zklink.io/ Koop nu ZKL!

zkLink (ZKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor zkLink (ZKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 375.15M $ 375.15M $ 375.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.45M $ 14.45M $ 14.45M Hoogste ooit: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Laagste ooit: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Huidige prijs: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Meer informatie over zkLink (ZKL) prijs

zkLink (ZKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van zkLink (ZKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZKL begrijpt, kun je de live prijs van ZKL token verkennen!

Hoe koop je ZKL? Wil je zkLink (ZKL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZKL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ZKL koopt op MEXC!

zkLink (ZKL) Prijsgeschiedenis Door de ZKL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZKL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZKL Wil je weten waar je ZKL naartoe gaat? Onze ZKL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZKL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!