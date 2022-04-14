Zeta (ZEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zeta (ZEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zeta (ZEX) Informatie Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Officiële website: https://www.zeta.markets/ Whitepaper: https://docs.zeta.markets/ Block explorer: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo Koop nu ZEX!

Zeta (ZEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zeta (ZEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.72M $ 19.72M $ 19.72M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 187.77M $ 187.77M $ 187.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 Huidige prijs: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Meer informatie over Zeta (ZEX) prijs

Zeta (ZEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zeta (ZEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEX begrijpt, kun je de live prijs van ZEX token verkennen!

Zeta (ZEX) Prijsgeschiedenis Door de ZEX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZEX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZEX Wil je weten waar je ZEX naartoe gaat? Onze ZEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZEX token!

