Zeus Network (ZEUS) Tokenomie

Zeus Network (ZEUS) Informatie Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Officiële website: https://zeusnetwork.xyz/ Whitepaper: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq

Zeus Network (ZEUS) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 131.60M Hoogste ooit: $ 1.19 Laagste ooit: $ 0.10207457416645703 Huidige prijs: $ 0.1316

Zeus Network (ZEUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zeus Network (ZEUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEUS begrijpt, kun je de live prijs van ZEUS token verkennen!

Zeus Network (ZEUS) Prijsgeschiedenis Door de ZEUS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZEUS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZEUS

