ZETRIX (ZETRIX) Informatie Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China's National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger. Officiële website: https://zetrix.com/ Whitepaper: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Block explorer: https://explorer.zetrix.com/

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZETRIX (ZETRIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.71B $ 29.71B $ 29.71B Hoogste ooit: $ 24.986 $ 24.986 $ 24.986 Laagste ooit: $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 Huidige prijs: $ 14.08 $ 14.08 $ 14.08 Meer informatie over ZETRIX (ZETRIX) prijs

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZETRIX (ZETRIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZETRIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZETRIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZETRIX begrijpt, kun je de live prijs van ZETRIX token verkennen!

