ZeroLend (ZERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZeroLend (ZERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

ZeroLend (ZERO) Informatie ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Officiële website: https://zerolend.xyz/ Whitepaper: https://docs.zerolend.xyz/ Block explorer: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7

ZeroLend (ZERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZeroLend (ZERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Hoogste ooit: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Laagste ooit: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Huidige prijs: $ 0.00003387 $ 0.00003387 $ 0.00003387 Meer informatie over ZeroLend (ZERO) prijs

ZeroLend (ZERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZeroLend (ZERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZERO begrijpt, kun je de live prijs van ZERO token verkennen!

ZeroLend (ZERO) Prijsgeschiedenis Door de ZERO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZERO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZERO Wil je weten waar je ZERO naartoe gaat? Onze ZERO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZERO token!

